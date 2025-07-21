Ці 9 овочів ще встигаєте посадити: найкращі дні за посівним календарем у кінці липня 2025 року
Навіть у другій половині липня городники можуть висадити деякі культури, які встигнуть дати врожай. УНІАН розповідає, що можна посадити в городі до кінця липня та як правильно це робити.
Коли краще садити
Зверніть увагу, що згідно з посівним календарем, період з 23 по 25 липня вважається несприятливим для посіву та посадок будь-яких культур. Аби уникнути зниження врожайності та даремної витрати насіння, краще утриматися від городніх робіт у ці дні та перенести їх на останні дні місяця – 29-31 липня.
Що садити на городі в кінці липня
Салат-латук, крес-салат і рукола – салатні овочі дозрівають швидко та дають регулярний урожай. Враховуйте, що серед різноманіття салатів все-таки є весняні, літні та осінні сорти. Літні вимагають висадки в добре зволожений ґрунт і регулярного поливу, інакше рослини будуть гірчити на смак.
Кріп – його можна сіяти протягом усього літа, адже він швидко росте. Але потрібно щоб ґрунт був добре розпушений. Найкраще насіння кропу замочити перед посадкою на 2-3 дні в гарячій воді, тоді перші сходи з'являться швидко. Якщо цього не робити, то розвиток рослини відбудеться на 13-18 добу після посадки.
Шпинат – дуже лояльна до температур культура, тому її висаджують з моменту, коли сходить останній сніг. Також шпинат сумісний майже з усіма іншими рослинами, тому він буде відмінним варіантом для висадки в міжряддя. У липні краще обирати сорти, які стійкі до стеблування, а висівати їх з інтервалом у 20-30 днів.
Ріпа – цей овоч можна сіяти весь липень, що правда варто обрати правильний сорт: ранні – 45-60 днів від сходів до технічної стиглості; середні – від 60 до 90 днів; пізні – понад 90 днів.
Буряк – найкраще сіяти тричі за сезон, особливо в липні, якщо хочете мати молодий буряк восени. Оптимальний варіант – вирощування буряка через розсаду, тоді перші сходи ви побачите швидше, ніж при будь-якому іншому методі.
Квасоля – у липні можна повторно висадити ранньостиглу квасолю, якщо вам потрібні не боби, а стручки.
Білокачанна капуста – чудовий варіант для висадки в липні, а термін її дозрівання всього 50-55 днів.