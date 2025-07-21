Буряк найкраще сіяти тричі за сезон, особливо в липні, якщо хочете мати молодий буряк восени

Навіть у другій половині липня городники можуть висадити деякі культури, які встигнуть дати врожай. УНІАН розповідає, що можна посадити в городі до кінця липня та як правильно це робити.

Коли краще садити

Зверніть увагу, що згідно з посівним календарем, період з 23 по 25 липня вважається несприятливим для посіву та посадок будь-яких культур. Аби уникнути зниження врожайності та даремної витрати насіння, краще утриматися від городніх робіт у ці дні та перенести їх на останні дні місяця – 29-31 липня.

Що садити на городі в кінці липня