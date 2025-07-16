Щоб рослина давала рясний та смачний урожай, важливо використовувати мінеральні та органічні підживлення

У липні перець активно починає формувати плоди, тому потребує правильного підживлення. Щоб рослина давала рясний та смачний урожай, важливо використовувати мінеральні та органічні підживлення. «24 канал» розповідає, чим підживити перець у липні.

Чим підживити перець у липні?

Хлібна закваска. Потрібно покласти житній (можна підсушений) хліб у місткість та залити його теплою водою. Після цього місткість потрібно накрити марлею або тканиною та залишити у теплому місці на кілька днів до появи кислого запаху. Одну склянку цього засобу потрібно розвести у 10 літрах води, а потім поливати перець під корінь щотижня аж до кінця місяця. Розчин коров’яку. На один літр коров’яку потрібно додати 10 літрів води, аби не спалити коріння перцю. Цей розчин містить в собі не тільки азот, але й чимало інших корисних для перцю елементів. Попіл. Це потужне джерело кальцію, калію та інших мікроелементів. На відро води можна додавати 100 грамів попелу, або ж сипати попіл під кущ, а тоді просто заливати водою.

Якщо ви хочете додати також мінеральних добрив, чудовим варіантом будуть суперфосфат (його додають 30 грамів на відро води) або ж сульфат калію (20 грамів на відро).