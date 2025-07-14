Літня обрізка чорної смородини потрібна для того, щоб стимулювати ріст нових пагонів

Після завершення плодоношення смородинові кущі потребують догляду. Садівники часто сперечаються, чи потрібно обрізати смородину влітку. УНІАН розповідає, чи потрібно ця процедура та як правильно обрізати смородину в літній період.

Чи потрібно обрізати смородину влітку?

Літня обрізка чорної смородини потрібна для того, щоб стимулювати ріст нових пагонів, які в майбутньому дадуть більше врожаю наступного сезону. Окрім цієї причини, смородину обрізають із санітарною метою, адже коли кущики ще зелені, то прихворілі або старі гілки добре видно. Завдяки цьому ви можете прорідити кущ, уникнувши розвитку хвороб.

Коли проводити літню обрізку?

Оптимальний час – кінець червня або початок липня, коли ви вже зібрали ягоди. У цей період кущі краще ростуть, а на пагонах кущів з’являються нові верхівки. Зазвичай їх відрізняють за світлою корою і молодим листям – саме на них наступного року будуть ягідки. Тому якщо їх зрізати, можна змусити кущ випускати бічні гілочки.

Обрізати смородину краще в спекотну погоду, адже так зрізи швидше підсохнуть.

Як обрізати правильно?

Використовуйте чисті та гостра садові ножиці або секатор. Перед роботою інструмент краще продезінфікувати, особливо якщо ви до цього обрізали секатором інші рослини.

Щоб правильно обрізати смородину потрібно зрізати верхівки молодих пагонів, якщо вони виросли вже на більше ніж 10 см. Видаляйте приблизно половину такої верхівки. Також потрібно зрізати сухі, пошкоджені або хворі гілки.