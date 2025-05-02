Смородина потребує регулярного прорідження

Іноді власники садів стикаються з неприємною ситуацією: на кущах смородини достигають дрібні ягоди, тоді як у сусідів – великі, соковиті, як виноградини. І це засмучує особливо тоді, коли здається, що зроблено все правильно: і підживлення були, і шкідників виводили старанно. Проте така ситуація має цілком логічні пояснення. Детальніше про це пишуть «UA. Новини».

Неправильне або недостатнє підживлення

Смородина хоч і вважається невибагливою, все ж потребує регулярного живлення. Весною варто додавати біогумус або мінеральні добрива. Після збору ягід – сульфат калію та суперфосфат, дотримуючись рекомендованої дози. Восени корисно розпушити ґрунт і змішати його з компостом і деревною золою. Упродовж усього сезону раз на 2-3 тижні не завадить органічне підживлення: розчин курячого посліду або настій трав.

Зниження врожайності через вік кущів

Смородина з віком дає менше ягід, і вони стають дрібнішими. Для чорної смородини критичний вік 6-8 років, після чого кущі рекомендують оновлювати. Червоні та білі сорти можуть плодоносити до 16 років, але і їх зрештою потрібно замінити.

Проблеми з запиленням

Недостатнє запилення – часта причина слабкого урожаю. У дощову, холодну погоду або після заморозків комахи-запилювачі менш активні. Також негативно впливає обробка агресивною хімією в період цвітіння. Щоб привабити бджіл і джмелів, рекомендується обприскувати кущі цукровим або медовим розчином.

Старіння та загущення кущів

Смородина потребує регулярного прорідження. Без обрізки кущі загущуються, втрачають здатність нормально плодоносити. Щороку слід видаляти старі, слабкі або надмірно витягнуті гілки. На 10 році життя бажано провести омолоджувальну обрізку – вирізати найстаріші пагони з грубою корою. Іноді застосовують радикальний метод – повністю зрізують надземну частину пізньої осені чи ранньої весни. Зрізи присипають золою та вкривають соломою, щоб стимулювати ріст нових пагонів.