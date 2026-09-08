Така підготовка допоможе зберегти взуття до наступного сезону

Літнє взуття не варто просто ховати до шафи з настанням холодів. Перед тривалим зберіганням босоніжки, туфлі та кросівки потрібно очистити, добре висушити та захистити від вологи, пилу та деформації. Така підготовка допоможе зберегти взуття до наступного сезону. Reqins розповідає, що слід зробити з літнім взуттям перед настанням холодів.

Ретельно почистьте та висушіть взуття

Навіть якщо пара зовні здається чистою, на ній після літа можуть залишитися пил, пісок, піт або інші забруднення. Якщо залишити бруд на кілька місяців, він може негативно вплинути на матеріал.

Щоб видалити пил і пісок, рекомендують використовувати м’яку тканину, трохи змочену водою. Не використовуйте агресивні засоби або гарячу воду для шкіряного взуття, адже з часом шкіра може потьмяніти. Ремінці, шви та місця тертя заслуговують особливої уваги, адже там найчастіше непомітно осідає бруд. Також не забувайте очищати й внутрішню частину взуття.

Після миття взуття потрібно добре висушити. Навіть якщо зовні воно вже здається сухим, усередині ще може залишатися волога. Тому краще залишити пару щонайменше на 24 години за кімнатної температури, якомога далі від прямих сонячних променів і джерел тепла.

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Не сушіть взуття біля радіатора або феном. Висока температура може спричинити появу дрібних тріщин і зробити шкіру менш еластичною. Найбезпечніше дати взуттю висохнути природним чином.

Підберіть догляд відповідно до матеріалу

Після очищення взуття важливо правильно обробити його поверхню. Оскільки різні матеріали потребують різного догляду, перед використанням засобів варто ознайомитися з рекомендаціями виробника та зупинитися на тих, що підходять саме для вашої пари.

Оберіть правильне місце

Чисте взуття потрібно прибрати в сухе, прохолодне та добре провітрюване місце. Кожну пару варто зберігати окремо – у коробці або тканинному чохлі. Так ви захистите поверхню від пилу.

Щоб додатково захистити взуття від надмірної вологи, у коробку можна покласти кілька пакетиків із силікагелем. Вони поглинатимуть зайву рідину й допоможуть зберегти взуття сухим під час тривалого зберігання.

Упродовж зими взуття варто хоча б раз перевірити. Якщо в коробці з’явилися волога або неприємний запах, пару потрібно дістати, добре провітрити та оглянути, чи немає слідів плісняви.