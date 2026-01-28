Перед висаджуванням у сад або винесенням на балкон пеларгонію необхідно загартувати

Пеларгонія є теплолюбною декоративною рослиною, яка не переносить морозів, але за правильного догляду здатна успішно зимувати в приміщенні. Грамотно організована зимівля дозволяє не лише зберегти рослину, а й підготувати її до активного росту та рясного цвітіння навесні. Про це пише The Spruce.

Багато помилок у догляді виникає саме в перехідний період між зимою та весною. У цей час важливо не тільки підтримувати життєздатність пеларгонії, а й створити умови, які стимулюють її «пробудження».

Умови для пробудження пеларгонії навесні

З настанням весни пеларгонія поступово виходить зі стану спокою. Рослини, що зимували у приміщенні, потребують активізації ростових процесів. Для цього важливо забезпечити достатню кількість світла та стабільну температуру.

Починаючи з квітня, рекомендується вносити рідке органічне добриво зі збалансованим складом. Підживлення проводять у розведеній концентрації, зменшивши рекомендовану дозу в чотири рази. Це стимулює розвиток пагонів і закладання бутонів без перевантаження кореневої системи.

Загартовування та повернення на відкрите повітря

Перед висаджуванням у сад або винесенням на балкон пеларгонію необхідно загартувати. Протягом кількох тижнів рослину поступово привчають до зовнішніх умов, ненадовго виносячи її на свіже повітря.

Остаточне переміщення на вулицю можливе лише після стабільного потепління, коли нічна температура не опускається нижче 10 градусів. За дотримання цих умов пеларгонія швидко адаптується, активно нарощує зелену масу та починає формувати численні квітконоси.