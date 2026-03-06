У березні варто уважно стежити за харчуванням курей, адже після зими їхньому організму часто бракує поживних речовин

Навесні багато господарів помічають, що кури починають нестися гірше або роблять це нерегулярно. На продуктивність птиці впливають раціон, умови утримання та стан здоров’я. Тому фермери радять у березні особливо уважно стежити за харчуванням курей, адже після зими їхньому організму часто бракує поживних речовин. УНІАН розповідає, як підвищити несучість курей.

Що робити, якщо кури не несуться навесні?

Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник єдиної наукової установи з питань птахівництва в Україні – Державної дослідної станції птахівництва Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України Олег Катеринич розповів, що існує низка факторів, які впливають на хорошу несучість курей:

Годівля. Щоб кури добре неслися, корм має бути якісним та безпечним, там має бути нормована кількість протеїну. Для несучки потрібна їжа з вмістом близько 17% протеїну. Якщо корм неякісний, курка не буде давати кожен день яйця. Світло. Воно допомагає курям нести більше яєць. Щоб несучка добре неслася, світловий день має тривати 14 годин. Кури можуть не давати яєць наприкінці лютого чи початку березня, бо більшість людей покладаються на природне світло, а його в цей період мало – приблизно до 10 годин. Мікроклімат. Птахи можуть знаходитися у приміщенні, яке не опалюється і почувати себе більш-менш добре, але давати яйця вони не будуть. Тож якщо ви хочете, щоб кури несли яйця щодня, то всередині пташника має бути +15–+17°C. Вода. Птиця споживає приблизно у 2 рази більше рідини, ніж корму. До прикладу, якщо у вас 10 курей, і ви даєте їм 1,5 кілограма їжі, то треба налити 3–3,5 літри води. Вона має бути кімнатної температури – приблизно 15 °C.

Що давати курям, щоб вони добре неслися?

Як розповів експерт, сезонність не впливає на годівлю. Головне, що потрібно – це протеїн, в достатній кількості кальцій, а також фосфор.

Багато вітамінів птиці не потрібно, тому якщо ви купуєте для неї готовий комбікорм, не варто купувати різні добавки. Несучками достатньо того комплексу мікроелементів, який входить у стандартний комбікорм.

Але якщо ви змішуєте корм самостійно, то тут вже добавки будуть не зайвими. Несучок потрібно годувати зерновою сумішшю, в яку слід додавати білково-вітамінно-мінеральний комплекс. Якщо у вас є овочі – можна їх додати, але небагато. Їхня кількість не повинна перевищувати приблизно 10% від загальної маси корму.