Пил та сміття на поверхні та між ребрами радіатора можуть закупорювати повітряний потік та затримувати тепло

Щоб батареї для опалення працювали ефективніше та віддавали більше тепла в приміщення, важливо також подбати про їхній стан. Накопичений пил може значно знизити тепловіддачу. Express розповідає, як почистити батареї, щоб вони гріли тепліше.

Як почистити батареї від пилу та бруду?

Пил та сміття на поверхні та між ребрами радіатора можуть закупорювати повітряний потік та затримувати тепло, що надходить у кімнату. Однак одна з учасниць сторінки Mrs Hitch на фейсбуці спробувала простий спосіб очищення внутрішньої частини батареї, щоб вона зберігала тепло в кімнаті протягом всієї зими.

Жінка на ім’я Ліз розповіла, що потрібно використати фен для видалення пилу з радіаторів. Цей пост набрав багато лайків, а підпісники відзначили, що це чудовий спосіб очистити батареї.

Очистити внутрішню частину радіатора може бути складно, оскільки звичайні щітки не здатні видалити більшість забруднень, а розбирання радіатора може виявитися занадто складним завданням для більшості людей.

Однак фен дозволяє направляти сильний потік повітря через щілини радіатора, щоб розпушити сміття, а потім видути всю пилюку. Це один з найшвидших та найпростіших способів, який допомагає очистити радіатор та забезпечити його належну роботу.

Як використовувати фен для очищення радіатора?