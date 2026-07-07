Проте повернути їм охайний вигляд можна за допомогою простого домашнього засобу

Білі кросівки швидко втрачають охайний вигляд через пил, бруд і повсякденне носіння. Проте повернути їм охайний вигляд можна за допомогою простого домашнього засобу, для якого знадобляться лише два доступні інгредієнти. ТСН розповідає, як очистити білі кросівки.

Що знадобиться для чищення?

Для приготування суміші потрібно змішати:

2 столові ложки 3% перекису водню. 1 столова ложка засобу для миття посуду.

Інгредієнти слід добре перемішати до однорідної консистенції.

Перекис водню має легкі відбілювальні властивості, тому допомагає освітлити забруднені ділянки. А засіб для миття посуду гарно розщеплює жир, бруд та пил, які накопичуються на поверхні взуття.

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Як правильно чистити білі кросівки?

Спочатку очистьте взуття від сухого пилу та піску м’якою щіткою. Потім нанесіть готовий розчин на губку або стару зубну щітку та обережно обробіть забруднені місця круговими рухами. Після цього залиште засіб подіяти, достатньо 10–15 хвилин. Протріть кросівки чистою вологою серветкою або тканиною, щоб прибрати залишки засобу. Висушіть кросівки природним способом у затінку.

Такий метод чудово підходить для білої гуми, синтетичної шкіри, текстильних кросів та більшості комбінованих матеріалів. Але перед повним очищенням бажано протестувати суміш на малопомітній ділянці, особливо якщо взуття має кольорові вставки.