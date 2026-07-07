Сіль – натуральний абразив для очищення різноманітних предметів

Дерев’яна обробна дошка потребує регулярного очищення, адже з часом у її поверхню можуть вбиратися залишки їжі, запахи та пігменти від продуктів. Один із простих способів видалити запахи та освіжити дошку, є звичайна кухонна сіль. Martha Stewart розповідає, як правильно очищати дерев’яну дошку за допомогою солі.

Як використовувати сіль для очищення дерев’яної обробної дошки?

Сіль – натуральний абразив для очищення різноманітних предметів. Найкраще вона працює в поєднанні з кислотою, коли її використовують як скраб для розчинення жиру або інших стійких забруднень. Особливо вона ефективна на дерев’яних обробних дошках, адже допомагає видалити засохлі поверхневі забруднення, усунути неприємні запахи та зменшити плями від їжі.

Щоб очистити дошку за допомогою солі, змішайте її з кислотою, наприклад, з оцтом. Суміш повинна складатися з однієї частини солі та двох частин оцту. Дайте суміші трохи постояти перед тим, як почати чистити, щоб покращити результат.

Використовуйте суміш на дошці, як скраб. Для цього ви можете використати серветку або губку. Після того як ви обробили дошку, останнім кроком буде її миття теплою водою з милом.

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