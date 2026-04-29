Техніка працюватиме довше: як очистити фільтр у посудомийній машині
Регулярне очищення фільтра допомагає підтримувати нормальну роботу техніки
Фільтр у посудомийній машині затримує залишки їжі, жир і бруд, тому з часом може забруднюватися. Через це посуд після миття інколи залишається з нальотом або неприємним запахом. Регулярне очищення фільтра допомагає підтримувати нормальну роботу техніки. Martha Stewart розповідає, як очистити фільтр у посудомийній машині.
Як почистити фільтр посудомийної машини?
Необхідні матеріали:
- Засіб для миття посуду.
- Тепла вода.
- М’яка щітка для чищення.
- Мікрофібровий рушник.
Як діяти:
- Спочатку вимкніть посудомийну машину та переконайтеся, що вона повністю охолонула, перш ніж мити її.
- Вийміть нижню полицю посудомийної машини, щоб отримати доступ до фільтра.
- Ознайомтеся з інструкцією до вашої моделі, щоб дізнатися, як саме зняти фільтр, і вийміть його. Зазвичай для цього потрібно повернути його проти годинникової стрілки.
- Промийте фільтр під теплою водою, щоб видалити залишки бруду.
- У раковині або тазу змішайте теплу воду з приблизно однією чайною ложкою мийного засобу для посуду.
- Помістіть фільтр у мильний розчин і залиште замочуватися на 10-15 хвилин.
- За допомогою м’якої щітки або зубної щітки обережно протріть фільтр, щоб видалити залишки бруду.
- Ретельно промийте його у воді, щоб повністю видалити мило та бруд.
- Витріть фільтр насухо мікрофіброю. Встановіть фільтр і нижню решітку назад у посудомийну машину.
