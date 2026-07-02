фото The Spruce Eats / Molly Watson

Насправді дістати зерна можна швидко й без зайвих бризок соку

Гранат вважається одним із найкорисніших фруктів, але багато хто відмовляється купувати його через складність очищення. Насправді дістати зерна можна швидко й без зайвих бризок соку, якщо скористатися правильною технікою. The Spruce Eats розповідає, як легко відокремити зерна граната. Як легко відокремити зерна граната? Зріжте і викиньте верхню частину граната. Обов’язково зріжте достатньо верхньої частини, щоб відкрити зерна під нею і побачити білі «ребра» між часточками. Гострим ножем зробіть надрізи лише по шкірці граната від плодоніжки до кінця вздовж білих «ребер», що проходять від центру до шкірки між зернами – між ними має бути шість секцій. Зверніть увагу, що ви робите надрізи в гранаті, але не прорізаєте його наскрізь. Розділіть гранат на половинки або часточки пальцями. Наскільки це можливо, дотримуйтесь ліній поділу, визначених білим м’якушем (саме в цих місцях гранат у більшості випадків природно розпадається), і скористайтеся прорізами, щоб полегшити собі завдання. Розламайте часточки граната на трохи менші шматочки, щоб ними було зручніше користуватися. Зніміть і викиньте білу плівку, що покриває скупчення насіння граната. Найкраще робити це над мискою – там, куди ви плануєте скласти насіння, коли закінчите, оскільки на цьому етапі деякі зерна мають властивість випадати з граната. Переверніть кожну часточку граната навиворіт, відтягнувши її кінці назад і виштовхуючи насіння назовні. Це допоможе відокремити насіння від білого м'якуша. Акуратно потріть або виштовхніть великими пальцями те насіння, яке прилипло до м’якуша. Повторіть цю дію з кожною часточкою граната.

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