фото The Spruce/Kevin Norris

Цю проблему можна вирішити простим та бюджетним способом, використавши те, що вже є на кухні

Вапняний наліт на душовій лійці – часта проблема, особливо якщо у вас жорстка вода. Мінеральні відкладення поступово забивають отвори й зменшують натиск води, а сама насадка виглядає забрудненою. Але цю проблему можна вирішити простим та бюджетним способом, використавши те, що вже є на кухні. Mirror розповідає, як очистити лійку душа від вапняного нальоту. Як очистити лійку душа? Відбілювач неефективний проти вапняного нальоту, оскільки для видалення мінералів потрібен кислий засіб. Експерт з Royal Bathrooms Джордж Аллардайс розповів про чудовий спосіб глибокого очищення лійки душа за допомогою невеликої кількості лимонного соку. Лимонний сік містить кислоту, яка розщеплює мінерали, що утворюють вапняний наліт, і пом’якшує будь-які відкладення. Як це зробити: Вичавіть сік зі 3–4 лимонів або купіть пляшку лимонного соку. Змішайте сік з теплою водою у пропорції 1:1, щоб отримати розчин. Якщо лійка знімається, просто відкрутіть її та покладіть у миску. Залиште на годину. Якщо лійка не знімається, налийте мийний розчин у поліетиленовий пакет. Надійно закріпіть його навколо насадки та також залиште на годину. Після цього мінеральні відкладення розм’якшаться. Протріть лійку губкою або старою зубною щіткою, щоб легше видалити залишки.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter