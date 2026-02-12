Як почистити лійку душа від вапняного нальоту: бюджетний і дієвий спосіб
Вапняний наліт на душовій лійці – часта проблема, особливо якщо у вас жорстка вода. Мінеральні відкладення поступово забивають отвори й зменшують натиск води, а сама насадка виглядає забрудненою. Але цю проблему можна вирішити простим та бюджетним способом, використавши те, що вже є на кухні. Mirror розповідає, як очистити лійку душа від вапняного нальоту.
Як очистити лійку душа?
Відбілювач неефективний проти вапняного нальоту, оскільки для видалення мінералів потрібен кислий засіб. Експерт з Royal Bathrooms Джордж Аллардайс розповів про чудовий спосіб глибокого очищення лійки душа за допомогою невеликої кількості лимонного соку. Лимонний сік містить кислоту, яка розщеплює мінерали, що утворюють вапняний наліт, і пом’якшує будь-які відкладення.
Як це зробити:
- Вичавіть сік зі 3–4 лимонів або купіть пляшку лимонного соку. Змішайте сік з теплою водою у пропорції 1:1, щоб отримати розчин.
- Якщо лійка знімається, просто відкрутіть її та покладіть у миску. Залиште на годину.
- Якщо лійка не знімається, налийте мийний розчин у поліетиленовий пакет. Надійно закріпіть його навколо насадки та також залиште на годину.
- Після цього мінеральні відкладення розм’якшаться. Протріть лійку губкою або старою зубною щіткою, щоб легше видалити залишки.