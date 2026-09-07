Значно спростити очищення можна за допомогою продуктів, які зазвичай є на кухні

Після приготування фаршу на деталях м’ясорубки залишаються шматочки м’яса, жиру та сухожиль, які не завжди легко змити одразу. Значно спростити очищення можна за допомогою продуктів, які зазвичай є на кухні. «Апостроф» розповідає, як швидко почистити м’ясорубку.

Як можна очистити м’ясорубку від залишків м’яса?

Пропустіть через м’ясорубку картоплю

Один із найпростіших способів очистити м’ясорубку – використати кілька сирих картоплин. Їх потрібно почистити, нарізати та пропустити через м’ясорубку. Цей овоч допомагає увібрати жир, що залишився на деталях, а також допомагає виштовхнути часточки м’яса та сухожиль. Після цього м’ясорубку розбирають і промивають деталі під теплою водою.

Спробуйте використати сухарі

Черствий батон або сухарики також чудово впораються із цим завданням. Просто пропустіть сухарі через м’ясорубку, а потім розберіть прилад та промийте деталі під водою. Після цього залиште деталі на паперовому рушнику, щоб вони висохли.

Як очистити деталі м’ясорубки від бруду, що в’ївся?

Якщо у вас алюмінієва м’ясорубка, не варто її мити агресивними засобами для чищення і в посудомийній машині. Впоратися із забрудненнями допоможе звичайна харчова сода. Її слід розвести з водою до пастоподібної консистенції та нанести на деталі м’ясорубки за допомогою зубної щітки. Залиште пасту на деякий час, а потім змийте під проточною водою.

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