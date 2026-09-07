Ці прості три засоби є на кухні у кожного: як почистити мʼясорубку від залишків мʼяса
Після приготування фаршу на деталях м’ясорубки залишаються шматочки м’яса, жиру та сухожиль, які не завжди легко змити одразу. Значно спростити очищення можна за допомогою продуктів, які зазвичай є на кухні. «Апостроф» розповідає, як швидко почистити м’ясорубку.
Як можна очистити м’ясорубку від залишків м’яса?
Пропустіть через м’ясорубку картоплю
Один із найпростіших способів очистити м’ясорубку – використати кілька сирих картоплин. Їх потрібно почистити, нарізати та пропустити через м’ясорубку. Цей овоч допомагає увібрати жир, що залишився на деталях, а також допомагає виштовхнути часточки м’яса та сухожиль. Після цього м’ясорубку розбирають і промивають деталі під теплою водою.
Спробуйте використати сухарі
Черствий батон або сухарики також чудово впораються із цим завданням. Просто пропустіть сухарі через м’ясорубку, а потім розберіть прилад та промийте деталі під водою. Після цього залиште деталі на паперовому рушнику, щоб вони висохли.
Як очистити деталі м’ясорубки від бруду, що в’ївся?
Якщо у вас алюмінієва м’ясорубка, не варто її мити агресивними засобами для чищення і в посудомийній машині. Впоратися із забрудненнями допоможе звичайна харчова сода. Її слід розвести з водою до пастоподібної консистенції та нанести на деталі м’ясорубки за допомогою зубної щітки. Залиште пасту на деякий час, а потім змийте під проточною водою.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google