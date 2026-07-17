Регулярне очищення підошви праски є найпростішим способом запобігання накопиченню стійких відкладень

З часом на підошві праски можуть з’явитися нагар та вапняний наліт, а парові отвори починають працювати гірше. Щоб прилад не залишав плям на одязі, його потрібно регулярно очищати. LoveDeco розповідає, як очистити підошву праски.

Як очистити підошву праски?

Регулярне очищення підошви праски є найпростішим способом запобігання накопиченню стійких відкладень.

Для звичайного догляду достатньо м’якої ганчірки, змоченої водою або невеликою кількістю мийного засобу для посуду. Перед чищенням праску слід вимкнути з розетки та дати їй повністю охолонути, а потім обережно протерти підошву, доки не зникнуть сліди бруду.

Це один із методів, рекомендованих самими виробниками, оскільки він не пошкоджує матеріали, з яких виготовлена підошва, і його можна застосовувати після кожного використання.

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Якщо на поверхні прилипли волокна тканини або залишки синтетичних матеріалів, ефективним рішенням є легке нагрівання праски та проходження нею по щільній бавовняній ганчірці або старому рушнику. Теплом ви розм’якшуєте тканини, а контрольоване тертя допомагає їх відокремити, не подряпавши поверхню.

Для видалення стійких забруднень існують спеціальні засоби, призначені виключно для очищення підошви праски. Вони продаються у вигляді брусків, кремів або паст і розроблені таким чином, щоб розчиняти пригоріли відкладення, не пошкоджуючи поверхню.

Якими побутовими засобами можна очистити підошву праски?

Окрім спеціальних засобів, існують також деякі побутові засоби, які можуть стати в пригоді. Вони можуть повернути поверхні чистий вигляд, якщо їх використовувати правильно та обережно.

Одним із найвідоміших засобів є харчова сода. Її можна змішати з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Цю пасту слід нанести на повністю охолоджену підошву праски. Через кілька хвилин пасту потрібно прибрати вологою ганчіркою. Завдяки своїм м’яким абразивним властивостям сода видаляє наліт, не пошкоджуючи поверхню, за умови, що сода не проникає в отвори для виходу пари.

Рідкий засіб для миття посуду – ще один простий та ефективний спосіб. Додайте кілька крапель засобу у теплу воду та протріть підошву праски. Після очищення підошву слід ще раз протерти лише чистою водою, щоб не залишилося слідів мийного засобу, які потім можуть потрапити на одяг.

Для легких плям можна також використовувати білу зубну пасту без абразивних частинок. Її слід нанести тонким шаром на холодну підошву, обережно втерти м’якою ганчіркою, а наприкінці повністю витерти вологою ганчіркою. Але цей метод підходить для поверхневого бруду.