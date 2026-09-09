Якщо їх не прибрати вчасно, забруднення засохнуть і їх буде важко відмити

Після приготування соку на соковижималці залишають краплі напою, плями та шматочки м’якуша. Якщо їх не прибрати вчасно, забруднення засохнуть і їх буде важко відмити. Moyo розповідає, як відмити соковижималку після використання.

Етап 1: очищаємо корпус соковижималки

На корпусі соковижималки доволі часто залишаються плями від соку, особливо помітні сліди від моркви та буряка. І для таких забруднень можна використати кілька простих засобів:

Плями від соку можна змастити невеликою кількістю олії, після чого витерти наліт разом з олією губкою. Плями від моркви та буряка можна очистити за допомогою соди та лимонного соку. Для цього способу потрібно змішати два інгредієнти, щоб утворилась кашка. Її потрібно нанести на поверхню і протерти. Залишки суміші прибрати вологою губкою та витерти все насухо. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Також наліт прибере оцтово-лимонний розчин. Щоб вода не потрапила всередину соковижималки, використовуйте губку змочену у розчині.

Етап 2: миємо знімні деталі

Знімні частини соковижималки можна вимити звичайним засобом для посуду. Абразивні засоби при цьому використовувати не рекомендують, оскільки вони здатні залишати на пластику мікроподряпини. Металеві деталі після миття слід ретельно витерти насухо, щоб вони не покрилися іржею.

Етап 3: миємо тертку та ситечко

Найбільше труднощів під час очищення створюють тертка та ситечко, адже на них залишається засохла фруктова або овочева гуща. І одного промивання водою та губкою може бути недостатньо.

У такому випадку деталі можна замочити приблизно на 15 хвилин у теплій воді з розведеним засобом для миття посуду. Після цього деталі достатньо протерти губкою або зубною щіткою та обполоснути під водою.

Також ви можете використати содовий розчин. Якщо в ньому замочити деталі на 30 хвилин, залишки будуть легше відставати.