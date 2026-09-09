Дотримуйтеся цих порад, щоб продовжити термін служби побутової техніки

Побутова техніка може служити значно довше, якщо правильно користуватися нею та регулярно доглядати за приладами. «РБК-Україна» розповідає, як подовжити термін роботи різної побутової техніки.

Як продовжити термін служби холодильника?

Середній термін експлуатації звичайних холодильників може становити до 13 років. Дотримуйтеся цих порад, щоб продовжити термін служби холодильника:

Очищайте ущільнення навколо дверей. Забруднення можуть погіршити герметичність дверей, а це важливо для збереження холоду всередині. Один раз на рік очищайте від пилу котушки конденсатора, що знаходяться на задній або нижній частині холодильника. Перед цим холодильник потрібно від’єднати від мережі. Морозильну камеру потрібно розморожувати за необхідності. Лід не повинен накопичуватися товщиною більше ніж 0,6 сантиметра. Також слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори у морозильній камері завжди залишалися чистими. Не заповнюйте холодильник надто щільно, щоб не обмежувати потік повітря та не створювати додаткове навантаження на компресор.

Як продовжити термін служби пральної машини?

Зазвичай пральні машини служать приблизно 10 років. Ось кілька порад, які допоможуть вашій пральній машині працювати довше:

Замінюйте шланги кожні 4–5 років. Вони з часом зношуються та можуть тріскатися. Перевіряйте кишені в одязі та прибирайте монети, ручки, обгортки чи інші дрібні предмети. Це може продовжити термін служби барабана. Розміщуйте пральну машину на рівній та стійкій поверхні, щоб уникнути надмірної вібрації. Раз на місяць запускайте програму очищення машини. Не перевантажуйте пральну машину, оскільки це може призвести до швидкого зносу двигуна.

Як продовжити термін служби пилососа?

Середній термін експлуатації пилососа зазвичай становить від 3 до 10 років. Щоб ваш пилосос служив довше, скористайтеся такими порадами:

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