Він також може допомогти впоратися із забрудненнями в унітазі та видалити неприємний запах

Пральний порошок можна використовувати не лише для догляду за одягом. Він також може допомогти впоратися із забрудненнями в унітазі та видалити неприємний запах. УНІАН розповідає, як правильно використовувати пральний порошок для очищення унітаза.

Чому пральний порошок працює?

Правильний порошок має потужні мийні та дезінфікуючі властивості, які доволі ефективно справляються із забрудненням та неприємними запахами.

Як правильно використовувати?

Щоб очистити унітаз вам потрібно насипати 2 столові ложки порошку на внутрішні стінки унітаза та залишити засіб на кілька годин або на ніч. За цей час активні компоненти засобу руйнують вапняний наліт та інші забруднення. Ви можете використовувати щітку для кращого розподілу порошку. Після цього вам потрібно просто змити порошок водою.

Цей метод чудово справляється з видаленням навіть застарілих плям і відкладень.Але важливо пам’ятати, що пральний порошок містить доволі активні компоненти, які можуть виявитися агресивними для деяких видів поверхні. Тому використовуйте його з обережністю та не зловживайте частотою застосування.

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