Не варто забувати про своєчасне збирання врожаю

Збільшити період плодоношення тепличних культур можна, але тільки за умови дотримання певних правил. Продовжити термін плодоношення аж до самих заморозків допоможе правильний догляд, пише Ukr.Media.

Перш за все, необхідно забезпечити перцям оптимальний температурний режим у парнику. Вони добре почуваються при температурі +25-30°C і рівні вологості до 75%. Другою важливою умовою тривалого плодоношення є рясний і своєчасний полив. Посадки поливають за перших ознак пересихання ґрунту (до 3 л під кожен кущ). Після поливу теплицю потрібно обов'язково провітрити, щоб позбутися надлишків вологи. Зволожувати перці слід виключно під корінь і тільки теплою водою.

Час від часу необхідно проріджувати посадки, видаляти пошкоджені пагони, листя і зайві зав'язі. Це допоможе перенаправити поживні речовини до інших частин рослини та знизить ризик розвитку грибкових захворювань. Також не варто забувати про своєчасне збирання врожаю. В іншому разі нові зав'язі просто не формуватимуться. При цьому потрібно не обривати плоди руками, а акуратно відокремлювати їх від куща за допомогою садових ножиць або аналогічного інвентарю.

У серпні перці гостро потребують калію і фосфору, а ось високий вміст азоту в ґрунті тільки зашкодить процесу плодоношення. Підживлення перцю зазвичай проводять у вечірні години та не частіше ніж раз на тиждень. Перед внесенням добрив під корінь рослини необхідно рясно полити теплою водою.

Поліпшити повітрообмін у теплиці і забезпечити перцям комфортне середовище проживання також допоможе розпушування ґрунту. Під час цього процесу буде незайвим внести як підживлення невелику кількість деревної золи.