Томати, що ростуть у тісноті, доводиться часто обробляти від грибків

Коли плоди томатів почнуть біліти, треба підживити кущі калієм. Якщо цього не зробити, плоди не будуть солодкими та можуть не набрати заявленої сортової маси. У родючий і удобрений ґрунт можна внести калій лише один раз. Як це зробити, а також чого ще потребують помідори в липні, розповідає «Флорист-Х».

Розмішайте в 10 л води 1 склянку деревного попелу і вилийте по 1 л цього розчину під кожен кущ. Так робиться підживлення, якщо у вас обмаль часу. Але краще приготувати концентрат: розчинити у відрі води дві літрові банки попелу, дати суміші добу настоятися, а потім розвести концентрат водою 1:10 і пустити підживлення крапельною стрічкою або полити ним томати під корінь.

Перед внесенням добрива не забудьте полити томати звичайною водою, щоб попіл не спалив коріння. Деревний попіл містить високий відсоток калію та безліч мікроелементів, зокрема цинк та залізо. У ньому є все, що необхідно томатам на цьому етапі розвитку. У бідний ґрунт бажано внести калій двічі з інтервалом в два тижні, але якщо ви вирощуєте томати у родючому ґрунті, то достатньо й одного підживлення.

Крім того, варто видалити з куща зайве листя. Загущеність ускладнює вентиляцію і може спровокувати розвиток хвороб, тому поступово проріджуйте кущі томатів, видаляючи з кожного по одному листку щодня. Це допомагає також уникнути розвитку фітофторозу. Томати, що ростуть у тісноті, доводиться часто обробляти від грибків, тому що від будь-якого стресу опірність томатів фітофторі знижується, і інфекції легше їх вразити. У просторих насадженнях томати хворіють значно рідше та краще розвиваються, тому що рослинам вистачає світла та повітря.