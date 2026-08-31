Ця спеція теж допоможе зробити борщ більш насиченим і пряним

Лавровий лист – звична приправа для борщу, проте його аромат не всім подобається. Іноді її аромат виходить занадто різким і навіть перебиває смак овочі. Тому, якщо ви не хочете його використовувати, ви можете замінити його на кмин. Ця спеція теж допоможе зробити борщ більш насиченим і пряним. ТСН розповідає, чому саме кмин варто додати в борщ.

Чому варто додати в борщ кмин?

Кмин допомагає зробити смак більш багатогранним, додаючи класичному борщу несподіваної пряної нотки. У деяких кулінарних рецептах пропонують додавати кмин до овочевої основи ще під час обсмажування. Таким чином спеція встигає розкрити свій аромат, а борщ набуває глибшого смаку. Цей трюк використовують професійні кухарі.

Але важливо не перестаратися, адже кмин має досить сильний аромат, тому на велику каструлю борщу цілком достатньо половини чайної ложки або приблизно однієї чайної ложки залежно від об’єму каструлі та ваших смакових уподобань.

Як правильно додавати кмин до борщу?

Для борщу краще використовувати цілі насінини кмину. Перед використанням їх можна злегка прогріти на сухій сковороді протягом кількох секунд – лише до появи характерного аромату. А після цього кмин додають до цибулі та інших овочів під час приготування засмажки.

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