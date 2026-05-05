Як покращити смак тушкованої капусти: несподіваний кулінарний лайфхак
Тушкована капуста – проста страва, але її смак не завжди виходить насиченим. Іноді вона здається просто прісною. Проте ситуацію можна легко змінити за допомогою одного незвичного інгредієнта, який додають наприкінці приготування. Pixel Inform розповідає, як покращити смак тушкованої капусти.
Кулінарний лайфхак полягає у використанні звичайного курячого яйця. Саме цей інгредієнт допоможе покращити смак капусти.
Як правильно додати яйце?
Є два способи використання цього інгредієнта:
Розділіть жовток із білком і злегка їх збийте окремо. Далі поєднайте їх і введіть в капусту ближче до фіналу приготування. Завдяки цьому методу покращиться не лише смак капусти, а також і її текстура – страва вийде легкою та повітряною.
Збийте яйце до однорідної маси та поступово влийте в страву, обережно перемішуючи. Страва теж вийде досить цікавою та легкою.