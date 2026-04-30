Силіконові форми для випікання зручні у використання, однак з часом на них може накопичуватися жир і наліт, який доволі складно змити звичайною водою. The Kitchen розповідає, як повернути їм чистоту.

Як очистити силіконову форму?

Один із найпростіших способів – використати гарячу воду та засіб для миття посуду. Форму потрібно замочити, щоб жир розм’якшився, а потім вимити з мийним засобом. Проте цей спосіб можливо доведеться повторити двічі.

Якщо на вашій формі залишилися шматочки випічки, спробуйте інший спосіб – сильно нагрійте форму. Просто поставте форму в духовку за температури 175°C приблизно на 10 хвилин, а потім замочіть її в дуже гарячій воді. Після цього ви зможете легко зняти ці шматочки.

Якщо ви спробували всі ці методи, але на формі залишилася масляна плівка, ви можете спробувати використати соду. Просто приготуйте густу пасту з харчової соди та води й нанесіть її на липкі плями. Залиште пасту висихати, а потім змийте її ще гарячою водою та засобом для миття посуду.

Під час миття не використовуйте жорстку губку, адже вона може легко пошкодити поверхню форми в процесі очищення.