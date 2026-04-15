Вам знадобиться лише швабра: як швидко почистити жалюзі
Жалюзі часто залишаються поза увагою під час прибирання, хоча саме на них накопичується багато пилу, шерсті і бруду. Замість довгого протирання кожної планки є простіший спосіб – використати звичайну швабру. House Digest розповідає, як швидко почистити жалюзі.
Як працює спосіб зі шваброю?
Для цього методу використовують швабру з віджимом. Важливий нюанс: потрібно використовувати одну насадку лише для жалюзі, щоб вона ніколи не торкалась підлоги. Головна перевага такої швабри полягає в тому, що ви можете легко відтиснути зайву воду, завдяки чому насадка залишається лише вологою. Це дозволяє очистити поверхню без зайвої вологи.
Що потрібно зробити:
- Наповніть відро для швабри гарячою водою.
- Додайте трохи мийного засобу.
- Закрийте жалюзі та розправте ламелі.
- Обережно проведіть шваброю по поверхні, рухаючись зверху вниз.
- Коли ви закінчите з передньою частиною, переверніть жалюзі, щоб відкрити задню частину і повторіть процес.
- Після цього жалюзі залиште висихати природним способом.
