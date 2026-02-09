Для цього методу не потрібно спеціальних приладів або дорогих засобів

Великі штори здатні кардинально змінити вигляд кімнати, додати затишку й завершеності інтер’єру. Проте після прання вони часто вкриваються складками, а прасування таких полотен забирає багато часу та сил. На щастя, існує простий спосіб, який допоможе зробити штори рівними без використання праски чи відпарювача, пише Gazeta.ua.

Що знадобиться для розгладження штор

Для цього методу не потрібно спеціальних приладів або дорогих засобів. Усе необхідне зазвичай є вдома. Потрібен звичайний розпилювач, чиста вода та будь-який кондиціонер для прання білизни. Саме ця проста суміш допомагає тканині швидко вирівнятися під власною вагою.

Як приготувати розчин

У розпилювач налийте воду та додайте приблизно половину мірного ковпачка кондиціонера для білизни. Закрийте ємність і добре струсіть, щоб компоненти повністю змішалися. Рідина має бути однорідною, без осаду.

Як правильно обробити штори

Перед обприскуванням штори потрібно повністю висушити й одразу повісити на карниз. Після цього рівномірно розпиліть підготовлений розчин по всій поверхні тканини. Особливу увагу приділяйте місцям із помітними заломами. Уже за кілька хвилин складки почнуть зникати, а полотно стане рівнішим.