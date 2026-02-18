Існує простий та ефективний спосіб, який допоможе легко впоратися з жирними забрудненнями навіть у холодній воді

Якщо у квартирі немає гарячої води під час відключень, а посуд потрібно помити – не слід засмучуватися. Існує простий та ефективний спосіб, який допоможе легко впоратися з жирними забрудненнями навіть у холодній воді. «Добрі новини» розповідають, як можна помити жирний посуд у холодній воді.

Як відмити посуд у холодній воді?

Щоб жир легше змивався навіть у холодній воді, знадобиться всього 1 чайна ложка сухого гірчичного порошку. Це легкий абразив, який також чудово справляється з нальотом від чаю чи кави та повертає скляному посуду блиск.

Просто насипте порошок на вологу губку або брудну тарілку та протріть поверхню. Після цього сполосніть посуд холодною водою. Якщо на сковорідці залишився шар жиру, спочатку насипте гірчицю та зачекайте 2 хвилини, щоб вона увібрала олію, а вже потім протріть губкою.

Єдиний мінус цього способу – гірчиця може підсушувати шкіру рук. Тому якщо у вас чутлива шкіра, краще працювати в рукавичках.