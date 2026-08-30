У таких умовах ви можете використати портативний душ, який можна встановити практично в будь-якому місці

Відсутність електрики та централізованої гарячої води не обов’язково означає, що про душ доведеться забути. У таких умовах ви можете використати портативний душ, який можна встановити практично в будь-якому місці. «24 канал» розповідає, як помитися під час блекауту за допомогою портативного душа.

Як працює портативний душ?

Портативний душ – це компактна система для подачі води без під’єднання до стаціонарного водопостачання. І він складається з 3 основних компонентів: резервуару для води, системи подачі води, насадки.

Резервуар для води може бути мішком, баком або контейнером, а його об’єм залежить від моделі. Окрім цього насадка теж може бути різних видів, а деякі моделі мають регулятор потоку або режим «спрей\струмінь».

А система подачі води буває трьох видів:

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Гравітаційний душ – вода тече завдяки підвісу резервуара на висоті, наприклад, на гілці дерева. Тиск обмежений вагою води та висотою підвішування. Насосний душ – вбудований електричний насос або насос на батареї створює тиск і дозволяє регулювати струмінь води. Ручний насос – тиск створюється шляхом натискання чи качання ручки.

Як користуватися портативним душем?