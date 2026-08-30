Світла й води немає: як помитися під час блекауту за допомогою портативного душа
Відсутність електрики та централізованої гарячої води не обов’язково означає, що про душ доведеться забути. У таких умовах ви можете використати портативний душ, який можна встановити практично в будь-якому місці. «24 канал» розповідає, як помитися під час блекауту за допомогою портативного душа.
Як працює портативний душ?
Портативний душ – це компактна система для подачі води без під’єднання до стаціонарного водопостачання. І він складається з 3 основних компонентів: резервуару для води, системи подачі води, насадки.
Резервуар для води може бути мішком, баком або контейнером, а його об’єм залежить від моделі. Окрім цього насадка теж може бути різних видів, а деякі моделі мають регулятор потоку або режим «спрей\струмінь».
А система подачі води буває трьох видів:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Гравітаційний душ – вода тече завдяки підвісу резервуара на висоті, наприклад, на гілці дерева. Тиск обмежений вагою води та висотою підвішування.
- Насосний душ – вбудований електричний насос або насос на батареї створює тиск і дозволяє регулювати струмінь води.
- Ручний насос – тиск створюється шляхом натискання чи качання ручки.
Як користуватися портативним душем?
- Наповніть резервуар водою.
- Підвісьте сумку\бак на висоту 1,5–2 метри для гравітаційних моделей або підключіть насос до джерела живлення.
- Відкрийте клапан або натисніть кнопку на насосі.
- Направте струмінь на тіло.
- Після використання злийте залишки води та просушіть систему.