Для осіннього посіву використовуйте ділянку, яка звільнилася після ранніх культур

Редиска добре росте не лише навесні, а й наприкінці літа та на початку осені. Вереснева прохолода створює для неї комфортніші умови, ніж спекотні літні дні, тому коренеплоди часто виходять соковитими та ніжними. До того ж коротший світловий день зменшує ризик передчасного утворення квітконосів. Як отримати хороший осінній урожай, розповідають на каналі Gardenary.

Чому редиску варто сіяти восени

У спекотну погоду редиска швидко розвивається, але водночас може ставати грубішою та гострішою. За нестачі вологи коренеплоди втрачають соковитість, а тривалий спекотний період здатний спричинити передчасне цвітіння.

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У вересні температура зазвичай поступово знижується, а тривалість дня скорочується. Такі умови сприятливіші для формування коренеплоду, тому осіння редиска може мати приємнішу текстуру та м’якший смак.

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Який сорт вибрати для вересневого посіву

Для осіннього вирощування краще обирати ранні сорти, які швидко формують коренеплоди. Перед купівлею насіння перевірте, скільки днів потрібно рослині від появи сходів до збирання врожаю.

Порівняйте цей термін із погодними умовами у вашій місцевості. Залиште певний запас часу до можливих заморозків, адже в прохолодну погоду розвиток редиски сповільнюється.

Як підготувати грядку

Для осіннього посіву використовуйте ділянку, яка звільнилася після ранніх культур. Редиску можна висівати після цибулі, часнику, ранньої картоплі та інших овочів, які вже завершили плодоношення.

Приберіть рослинні залишки, розпушіть ґрунт на невелику глибину та добре вирівняйте поверхню. Якщо земля виснажена, додайте трохи стиглого компосту.

Свіжий гній перед посівом не використовуйте. Велика кількість доступного азоту може сприяти активному наростанню листя, тоді як коренеплоди розвиватимуться гірше.

Як правильно посіяти редиску

Зробіть неглибокі борозенки та рівномірно розкладіть у них насіння. Не заглиблюйте його надмірно, адже дрібне насіння редиски потребує легкого ґрунту над собою.

Після посіву обережно полийте грядку, намагаючись не вимити насіння з ґрунту. До появи сходів стежте, щоб поверхня землі не пересихала.

Коли сходи підростуть, обов’язково прорідіть їх. Загущені рослини конкурують за світло, воду та поживні речовини, тому коренеплоди в тісноті часто залишаються дрібними.

Як доглядати за осінньою редискою

Найважливіше завдання під час вирощування – підтримувати рівномірну вологість ґрунту. Не допускайте тривалого пересихання грядки, але й не перетворюйте її на заболочену ділянку.

Регулярно розпушуйте міжряддя, щоб на поверхні не утворювалася щільна кірка. Також стежте за бур’янами, які забирають у молодих рослин воду та поживні речовини.

Якщо після появи сходів вони розташовані надто густо, прорідіть грядку. Залишайте між рослинами достатньо місця для повноцінного формування коренеплодів.

Як захистити урожай від холодів

Осіння редиска здатна переносити невеликі похолодання, але перед прогнозованими заморозками грядку можна накрити легким агроволокном. Воно допоможе захистити рослини від короткочасного зниження температури та продовжити період їхнього розвитку.

Не затягуйте зі збиранням урожаю. Викопуйте редиску поступово, коли коренеплоди досягнуть розміру, характерного для обраного сорту. Перезрілі коренеплоди можуть втрачати ніжність і ставати жорсткішими.