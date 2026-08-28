Повернути їм білизну можна за допомогою звичайного перекису водню

Білі речі з часом можуть пожовтіти або посіріти через часте носіння, погану воду чи навіть неправильне прання. Але повернути їм білизну можна за допомогою звичайного перекису водню, який продається в аптеках. УНІАН розповідає, як правильно відбілити білі речі від сірості та жовтизни.

Як відбілити одяг перекисом водню?

Для цього способу потрібно використати 3% перекис водню, який можна купити в будь-якій аптеці. Він чудово справляється як із невеликими плямами, так і з жовтим або сірим забарвленням по всій поверхні одягу.

Якщо забруднення невелику, достатньо нанести кілька крапель перекису на ватний диск і промокнути проблемну ділянку. Через 5–10 хвилин річ можна випрати в пральній машині на зручному для вас режимі.

Використовуйте перекис лише на білих речах, адже будь-які інші речі вона може знебарвити.

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Якщо речей, що втратили колір, доволі багато, то спосіб відбілювання буде дещо іншим. У такому випадку доведеться приготувати розчин – у відро води налити склянку перекису, замочити на годину, потім прополоскати під краном і випрати в пральній машині.

Якщо замочувати не хочеться, можна спочатку спробувати випрати одяг з перекисом, вливши в барабан 100–125 мілілітрів засобу перед завантаженням речей.

Важливо пам’ятати, що перекис не можна змішувати з оцтом і відбілювачем, оскільки таке поєднання руйнує структуру тканини, через що річ просто перетвориться на ганчірку.