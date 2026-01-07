Для звичайного очищення чудово підійду мікрофіброва серветка з водою

Нержавіюча сталь виглядає сучасно та елегантно, але з часом її поверхні можуть потьмарюватися від відбитків пальців та забруднень. BHG розповідає, як повернути блиск нержавіючій сталі не пошкодивши поверхню.

Що використовувати для очищення нержавіючої сталі?

Для звичайного очищення чудово підійду мікрофіброва серветка з водою. Для глибшого очищення майте під рукою медичний спирт, оцет та харчову соду.

Але уникайте абразивних засобів для чищення або губок, оскільки вони можуть подряпати нержавіючу сталь. Також не використовуйте сталеву мочалку та засоби для чищення на основі хлору.

Як почистити нержавіючу сталь?

Метод з мікрофіброю

Протріть нержавіючу сталь. Для видалення щоденного бруду та плям від води протріть змоченою у воді серветкою з мікрофібри. Висушіть іншою мікрофібровою серветкою поверхню, щоб прибрати будь-яку вологу, яка може спричинити плями. Для блиску можна використати полірувальну ганчірку. Для сильніших забруднень використовуйте засіб для миття посуду без хлору. Додайте краплю на вологу тканину, протріть, змийте водою за допомогою іншої тканини та повністю висушіть.

Метод з харчовою содою та оцтом

Стійкі плями потребують додаткової допомоги.