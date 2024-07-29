Якщо ви любите проводити літні вечори в своєму саду, обов'язково подбайте про те, щоб в ньому були рослини, що відлякують комарів

Коли ввечері ви провітрюєте будинок після спекотного дня, не зубавайте вимикати світло в домі, щоб не приваблювати комарів. Позбутись їх з дому не так легко, але є 5 ефективних способів, як це зробити.

Ваніль

Спробуйте придбати аромат для дому з ваніллю або ж харчову ванільну олію. Капніть кілька крапель аромату на губку і розітріть нею підвіконня та дверні рами. Цей спосіб простий і дешевий. Аромат діє близько 2-3 годин, пише Polki.

Щільні москітні сітки

Щоб комарі не потрапили у ваше житло, варто встановити москітні сітки на вікна. Щільний, і в той же час дихаючий матеріал, ви також можете розмістити над своїм ліжком.

Електричні патрони

Дуже хорошим способом відлякування комарів є спеціальні електричні вставки. Вони мають запах, який відчувають тільки комахи, що змушує їх триматися подалі від відкритих вікон.

Спіралі, ароматичні свічки

На свіжому повітрі, відлякати комарів можна за допомогою ароматичних свічок або спеціальних спіралей, які під впливом тепла видають настільки дратівливий запах, що комахи вирішують не наближатися.

Природні способи відлякування комарів

Існують і цілком природні способи відлякування комарів. Якщо ви любите проводити літні вечори в своєму саду, обов'язково подбайте про те, щоб в ньому були рослини, що відлякують комарів. Серед них: