Існує простий спосіб довше зберігати поверхні чистими

Пил швидко повертається на підвіконня, плінтуси та інші поверхні навіть після ретельного прибирання. Проте існує простий спосіб довше зберігати їх чистими. Liverpool Echo розповідає, чим потрібно протирати поверхні в кімнаті, щоб пил менше осідав.

Чим протирати поверхні в кімнаті?

Один із найкращих способів довше зберігати поверхні чистими – використати звичайний кондиціонер для білизни, який точно є у вас вдома. Його антистатичні властивості допомагають видалити бруд і запобігають притягненню пилу завдяки статичній електриці.

Щоб використовувати кондиціонер для білизни як засіб для видалення пилу, змішайте склянку рідини з літром води, а потім занурте тканину або губку в розчин і протріть поверхню.

Водночас повністю позбутися пилу в оселі неможливо, тому важливе регулярне прибирання. Частіше протирайте відкриті поверхні, пилососьте текстиль і підлогу та не забувайте провітрювати приміщення. Перед використанням будь-якого засобу на новій поверхні його краще спершу перевірити на непомітній ділянці.

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