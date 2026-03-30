Джинси можуть швидко втрачати насичений колір, якщо прати їх неправильно. Але існує простий спосіб, який допоможе зберегти вигляд тканини. Pixel Inform розповідає, як прати джинси, щоб колір залишався яскравим.

Як правильно прати джинси, щоб зберегти колір?

Спочатку джинси слід випрати як завжди у пральній машинці. Після цього наповніть будь-яку миску теплою водою, так щоб вона покривала всю тканину. Туди ж влийте склянку 9% оцту і додайте 2–3 столові ложки цукру. Ретельно перемішайте розчин, що вийшов і занурте у нього джинси. Всі маніпуляції з оцтом варто проводити у рукавичках.

Через 40–50 хвилин витягніть джинси з розчину, прополощіть і висушіть.