Шиїтаке – ароматний та корисний інгредієнт, який додасть вашим стравам особливого смаку. Shuba розповідає, як правильно готувати ці гриби швидко та смачно.

Як приготувати свіжі шиїтаке

Шиїтаке обов’язково потрібно обсмажити, зварити чи протушкувати, тому що сирі гриби вживати не радять, адже вони можуть містити токсини. Але за достатньої термічної обробки вони повністю безпечні.

Спосіб приготування:

Промийте гриби під проточною водою або протріть вологою серветкою, щоб видалити бруд; Видаліть жорсткі ніжки – вони тверді, але з них може вийти смачний грибний бульйон; Наріжте капелюшки скибочками, кубиками або залиште цілими залежно від рецепта; Далі використовуйте гриби так, як вказано у вашому рецепті.

Найпростіший спосіб приготування – швидке обсмажування на сковороді. Обсмажте гриби на середньому вогні з додаванням часнику або імбиру. Але щоб зберегти корисні властивості, не пересмажуйте шиїтаке – достатньо 3-5 хвилин. Ви також можете використовувати соєвий соус, кунжутну олію та зелень, щоб підкреслити смак грибів.

Як готувати сушені шиїтаке

Помістіть сушені шиїтаке у велику миску; Залийте їх гарячою водою (60-80°C), щоб гриби були повністю покриті; Залиште на 20-30 хв, поки вони не стануть м’якими; Після замочування злийте воду, але не виливайте рідину – вона насичена ароматом і чудово підходить для бульйонів та соусів; Далі використовуйте гриби так, як вказано в рецепті.

Також можна замочити шиїтаке у холодній воді на 6-8 годин або на ніч у холодильнику. Так гриби збережуть більше смаку.