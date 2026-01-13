Кулінарні експерти застерігають: різкий перепад температур насправді руйнує ніжну текстуру яйця

Більшість звикли одразу після варіння заливати яйця холодною водою, щоб вони швидше охололи. Проте кулінарні експерти застерігають: різкий перепад температур насправді руйнує ніжну текстуру яйця. Modista розповідає, як правильно охолоджувати яйця після варіння.

Як правильно охолоджувати яйця?

Якщо ви хочете, щоб ваші яйця були ідеальними – потрібно пам’ятати про поступовість.

Вирівнювання температури.

Після вимкнення вогню, залиште яйця у гарячій воді ще на 3–5 хвилин. Завдяки цьому температура трохи вирівняється.

Поступова зміна води.

Через 3–5 хвилин обережно злийте гарячу воду та замініть її на помірно теплу. Потім, змінюючи воду кілька разів, поступово знижуйте температуру. Цей процес не займе багато часу, але він убезпечить продукт від шоку.

Фінальне охолоджування.

Коли яйця охолонуть до кімнатної температури, ви можете ополоснути їх прохолодною водою, але не крижаною.