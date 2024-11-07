Чому потрібно підживлювати озимий часник наприкінці осені

Часто дачники вносять добрива для озимого часнику лише під час висадження рослини й не чіпають грядку до самої весни. Однак якщо підживити часник на початку листопада, то більші шанси отримати щедрий урожай. Сайт Ukr.Media розповідає, яких поживних речовин потребує озимий часник.

На те, яким виросте часник, впливає початковий склад ґрунту та ефективність обраних добрив. Можливо, цього буде достатньо, щоб виростити хороший врожай. Проте поживні речовини, які ви можете внести на початку листопада, не будуть зайвими.

Необхідно вибрати час, коли ще не почалися сильні заморозки, інакше вони перешкоджатимуть засвоєнню поживних речовин. Таке пізнє підживлення допоможе рослині залишатися здоровою.

У добривах найкраще використовувати рецепти, які мають натуральні складники. Насамперед йдеться про попіл та компост з перегноєм. Водночас сайт «СонцеСад» пише, що перегній не варто вносити у землю перед тим, як садити озимий часник, бо він насичує ґрунт азотом.