Навіть дрібні помилки можуть зробити рис клейким або недовареним

Ідеально розсипчастий рис – це не випадковість, а результат правильних пропорцій води, підготовки зерна та точного дотримання технологій. Навіть дрібні помилки можуть зробити його клейким або недовареним. The Spruce Eats розповідає, як правильно варити рис.

Будова рису

У світі налічується понад 40 000 сортів культивованого рису. Всі вони містять два компоненти крохмалю – амілопектин та амілозу – у різних пропорціях, що впливає на результат приготування.

Наприклад, довгозернистий рис має більше амілози й менше амілопектину, завдяки чому він краще зберігає форму та виходить сухішим і менш клейким після повного приготування. Короткозернистий рис містить менше амілози та більше амілопектину, що надає йому липкості після приготування.

Коли молекули крохмалю піддаються впливу потрібної кількості вологи та тепла, вони набрякають і розм’якшуються в процесі, відомому як желатинізація. Ідеально приготований рис є повністю желатинізованим.

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Як приготувати ідеальний рис?

Крок 1: Промивання рису

Перед приготуванням важливо дуже ретельно промити рис, щоб змити надлишки крохмалю. Ось що потрібно зробити:

Покладіть рис у миску та залийте водою: відміряйте кількість рису, яку плануєте приготувати і висипте його у велику миску. Додайте холодну воду так, щоб рис був повністю покритий. Перемішуйте рис рукою або дерев’яною ложкою, поки вода не стане каламутною. Процідіть рис і покладіть його назад у миску. Залийте ще холодною водою і знову перемішайте рис. З кожним разом вода ставатиме дещо менш каламутною. Повторюйте цей процес, поки вода не стане прозорою. Залежно від сорту та терміну зберігання рису, кількість промивань може відрізнятися.

Крок 2: Співвідношення рису до рідини та час приготування

Для досягнення найкращих результатів дотримуйтеся загальноприйнятих співвідношень та часу приготування. Ідеальні пропорції:

Басматі, жасмин, середньозернистий, короткозернистий рис для суші: 1 чашка рису, 1,5 чашки води. Варити 15–20 хвилин. Коричневий рис: 1 чашка рису, 1,75 чашки води. Варити 40–45 хвилин. Проварений білий рис: 1 чашка рису, 2 чашки води. Варити 20–25 хвилин.

Крок 3: Правильне регулювання температури

При приготуванні рису на плиті нагрівання відбувається у два етапи: кип’ятіння та тушкування. Ось покрокова інструкція, що потрібно робити: