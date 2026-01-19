Сосиски не варто одразу кидати в киплячу воду – різкий перепад температур часто спричиняє розрив оболонк

Навіть у такій, здавалося б, простій страві, як варені сосиски, є свої тонкощі – неправильна техніка може призвести до того, що вони лопатимуться, важко очищатимуться або залишатимуться холодними всередині. УНІАН розповідає, як правильно та скільки варити сосиски до готовності.

Коли опускати сосиски в воду та скільки їх варити?

Сосиски не варто одразу кидати в киплячу воду – різкий перепад температур часто спричиняє розрив оболонки. Натомість їх слід опускати у теплу воду. Поставте каструлю на середній вогонь та дочекайтеся, поки вода майже закипить. Після цього опустіть сосиски у воду на 3-5 хвилин, не більше. Тонкі та молочні сосиски зазвичай готові вже через 3 хвилини, більш щільні – через 5 хвилин.

Перед варінням, за бажанням, ви можете зробити кілька акуратних проколів в шкірці.

Довго кип’ятити сосиски не варто, адже при наявності жирових прошарків жир може витекти, а смак стане менш насиченим.

Солити воду теж не потрібно – її в сосисках і так достатньо. Додаткові спеції або сіль можуть зробити їх сухими та перебити смак.

Чи потрібно знімати шкірку при варінні сосисок?

Якщо сосиска натуральна (зі свинячої або яловичої кишки), знімати шкірку до варіння не варто. Така оболонка допомагає зберегти сік всередині сосиски. Після приготування досить обдати їх холодною водою – і шкірка легко злізе.

Якщо ж оболонка штучна, її все-таки бажано зняти до варіння, щоб уникнути неприємного присмаку.