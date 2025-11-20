Секрет цього методу у гігієнічності та контролі сили удару

Всі ми любимо їсти биточки, проте їх спосіб приготування може бути знайомим не всім. Щоб страва вийшла ідеальною, їх потрібно правильно відбити. ТСН розповідає про секрети, які допоможуть досягнути ідеального результату.

Секрет приготування ідеальних биточків

Фудблогер Олександр Огороднік каже, що замість кухонної плівки чи обгортання рушниками краще використовувати звичайний поліетиленовий пакет із застібкою. Відріжте застібку та розгорніть його. Покладіть всередину шматок м’яса і починайте відбивати по черзі кожну сторону. У результаті ви матимете чисту поверхню та ідеально відбитий шматок м’яса.

Секрет цього методу у гігієнічності та контролі сили удару. Пакет не прилипатиме до м’яса та не дасть волокнам розповзатися, і м’ясо зберігатиме сік та свою текстуру.

Проте також варто звернути увагу на техніку відбивання, адже «чим сильніше, тим краще» не підходить. Важливо тримати ритм та контроль. Рухи мають бути короткими та точними, і не бийте кістки чи жир, інакше м’ясо розірветься. Для рівномірного тиску використовуйте гладкий бік молотка.

Фудблогер також радить, щоб товщина м’яса була 1-1,5 см. Тонке м’ясо пересушиться, а товще не просмажиться. Окрім цього, м’ясо повинно бути кімнатної температури, тоді волокна м’яко розкриватимуться. І не варто забувати про відпочинок після відбивання – 10-15 хвилин перед смаженням, щоб сік рівномірно розподілився.