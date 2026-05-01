Варений рис часто готують із запасом, але зберігати його в холодильнику довго не рекомендують. Саме тому заморожування стане зручним способом продовжити термін зберігання і уникнути псування продукту. Real Simple розповідає, чи безпечно це робити та як правильно підготувати рис до заморожування.

Чи можна заморожувати варений рис?

Так, варений рис можна заморожувати – це безпечний спосіб зберігання. У замороженому вигляді він може зберігатися приблизно 3–4 місяці.

Як заморозити варений рис?

Щоб рис добре зберігся, варто дотримуватися кількох кроків:

Розподіліть рівномірно щойно зварений рис на деко та дайте йому охолонути при кімнатній температурі. Це займе приблизно 20-30 хвилин. Коли рис охолоне, упакуйте його окремими порціями в поліетиленові пакети, придатні для заморожування, або контейнери для зберігання харчових продуктів. Щільно закрийте контейнери та напишіть на кожному з них дату та кількість рису всередині. Якщо ви використовуєте поліетиленові пакети, розрівняйте рис так, щоб пакети акуратно складалися в морозильній камері. Перекладіть їх у морозильну камеру.

Як безпечно розігріти заморожений рис?

Якщо ви подумали про це напередодні ввечері, вийміть потрібну порцію рису з морозильної камери та дайте йому розморозитися. Наступного дня просто перекладіть розморожений рис у миску та розігрійте його в мікрохвильовій печі, як ви робите з будь-якими залишками їжі.