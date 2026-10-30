Фахівець із харчової безпеки радить не використовувати фольгу як основний спосіб зберігання страв

Загортати залишки їжі в алюмінієву фольгу – звична практика, яка допомагає швидко прибрати зі столу. Проте фахівець із харчової безпеки не радить використовувати її для тривалого зберігання готових страв. Чому краще обрати інший спосіб, розповідає AOL.

Чому не варто зберігати їжу у фользі?

На відміну від контейнерів зі щільними кришками, фольга не забезпечує герметичності. Хоч би як щільно ви загорнули в неї страву, всередину все одно може потрапляти повітря.

Правильне пакування допомагає захистити продукти від зовнішнього забруднення та втрати вологи. Фольга не гарантує такого захисту й не замінює дотримання належної температури та строків зберігання.

«Алюмінієва фольга сама по собі не забезпечує повної герметичності, оскільки не має клейкого шару й не прилягає щільно до поверхонь», – пояснює Захарі Картрайт, фахівець із харчових технологій компанії AQUALAB by Addium та член секції управління безпекою та якістю харчових продуктів Інституту харчових технологів (IFT, США)

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Крім того, алюміній може вступати в реакцію з кислими або солоними продуктами й переходити в їжу. Це може змінити її смак і збільшити кількість металу, що потрапляє в організм.

Якщо все ж використовуєте фольгу для зберігання готових страв, за порадою фахівця, обмежте цей термін двома днями. Не загортайте в неї гарячу або теплу їжу безпосередньо.

Для швидкого охолодження розкладіть страву в неглибокі контейнери та поставте в холодильник, не залишаючи надовго за кімнатної температури. Захарі Картрайт також рекомендує використовувати два шари фольги або спочатку обгортати продукти харчовою плівкою.