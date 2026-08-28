Позбутися такого нальоту можна за допомогою простого лимона

Білий наліт на крані часто залишає жорстка вода. Після висихання на поверхні осідають мінерали, зокрема кальцій та магній. Але позбутися такого нальоту можна за допомогою простого лимона. Dom Wprost розповідає, як легко прибрати білий наліт з крана.

Як очистити наліт на крані?

Лимонний сік містить кислоту, яка допомагає розчиняти мінеральні відкладення, що залишаються після випаровування жорсткої води.

Для приготування засобу потрібно вичавити сік одного-двох лимонів і розвести його невеликою кількістю води. Якщо вам потрібно отримати густішу суміш для прибирання раковини, до неї можна додати трохи солі. Суміш нанесіть губкою на проблемні ділянки на крані або раковині, залиште на кілька хвилин, після чого ретельно промийте водою та протріть насухо.

Експерти застерігають від надмірного механічного тертя. Хромоване покриття сильно розтирати не можна, адже сіль може подіяти як абразив і подряпати глянцеву поверхню.

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