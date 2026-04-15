Деякі популярні методи можуть лише нашкодити

Бур'яни проростають у щілинах між плитками через накопичення вологи, пилу та насіння. Навіть після механічного видалення коріння часто залишається в ґрунті, тому рослинність швидко повертається. Як позбутися бур'янів без хімії.

Чого не варто робити

Деякі популярні методи можуть лише нашкодити. Наприклад, суміш солі та оцту справді випалює траву, але водночас руйнує поверхню плитки. З часом вона може почати кришитися.

Також неефективним є повне замазування швів цементом. Через сезонні зміни температури покриття рухається, що призводить до тріщин і псування доріжки.

Простий і безпечний спосіб

Найдоступніший варіант – використання окропу. Гаряча вода знищує надземну частину рослин і пошкоджує їхню структуру.

Для цього потрібно закип’ятити воду і обережно вилити її прямо на бур’ян у щілинах. Після такої обробки рослини швидко в’януть. Цей спосіб не потребує витрат і не шкодить плитці.

Важливий нюанс

Окріп не завжди повністю знищує рослини з глибоким корінням. З часом бур’яни можуть з’явитися знову, тому процедуру доведеться періодично повторювати.

Альтернатива для підтримки порядку

Щоб підтримувати охайний вигляд доріжки, можна використовувати тример. Обробка швів допомагає швидко прибрати зайву траву без значних зусиль.