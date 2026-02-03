Не обовʼязково брати агресивну хімію: як прибрати чорні сліди від взуття з лінолеуму
До теми
Існує цілком доступний засіб, завдяки якому підлога виглядатиме як нова
Чорні смуги на лінолеумі, які залишаються після підошов взуття, можуть псувати вигляд підлоги, але не обов’язково використовувати агресивну хімію – іноді достатньо просто підручного засобу. Pixel Inform розповідає, чим можна прибрати чорні смуги з лінолеуму.
Як прибрати чорні сліди з лінолеуму?
Існує цілком доступний засіб, завдяки якому підлога виглядатиме як нова, – це звичайна гумка. Її можна придбати у будь-якому канцелярському магазині. Вона делікатно прибере чорні сліди із поверхні лінолеуму, не пошкодивши його.
Після видалення смуг варто пройтися по підлозі вологою ганчіркою: це допоможе прибрати залишки пилу чи гуми та повернути покриттю чистий вигляд.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter