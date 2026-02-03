Існує цілком доступний засіб, завдяки якому підлога виглядатиме як нова

Чорні смуги на лінолеумі, які залишаються після підошов взуття, можуть псувати вигляд підлоги, але не обов’язково використовувати агресивну хімію – іноді достатньо просто підручного засобу. Pixel Inform розповідає, чим можна прибрати чорні смуги з лінолеуму.

Як прибрати чорні сліди з лінолеуму?

Існує цілком доступний засіб, завдяки якому підлога виглядатиме як нова, – це звичайна гумка. Її можна придбати у будь-якому канцелярському магазині. Вона делікатно прибере чорні сліди із поверхні лінолеуму, не пошкодивши його.

Після видалення смуг варто пройтися по підлозі вологою ганчіркою: це допоможе прибрати залишки пилу чи гуми та повернути покриттю чистий вигляд.