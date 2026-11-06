Найчастіше причина полягає не в якості чаю, а в неправильному заварюванні

Зелений чай має ніжний смак і характерний аромат, однак іноді напій виходить надто гірким. Найчастіше причина полягає не в якості чаю, а в неправильному заварюванні. Видання Tasting Table розповідає, як пом’якшити гіркий смак зеленого чаю.

Бала Сарда, засновник чайного бренду Vahdam, поділився порадами, як зробити зелений чай м’якшим та приємнішим на смак.

Не заливайте чай окропом

Сарда розповів, що температура води є «найважливішим і вирішальним фактором», на який слід звернути увагу, якщо ви хочете зменшити гіркоту зеленого чаю. Він додав, що «ідеальна температура повинна становити від 70 до 80 градусів Цельсія».

Спробуйте використовувати кондитерський термометр, щоб перевіряти температуру води перед тим, як додати пакетик чаю або чайне листя.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Заварювання за оптимальної температури води дозволить розкрити корисні властивості зеленого чаю, не посилюючи його гіркоти. А ось занадто гаряча вода може обпалити листя, через що воно виділятимуть надмірну кількість танінів – речовин, які посилюють гіркоту.

Дотримуйтеся правильних пропорцій

Ще одна причина гіркого напою – надмірна кількість заварки. Використання занадто великої кількості чаю гарантовано призведе до гіркого смаку.

За словами експерта, оптимальна пропорція – 2 г чайного листя на 200 мл води.

Також варто звернути увагу на якість чаю. Продукт із цілими листками, на відміну від дрібного в пакетиках, зазвичай менш гіркий.