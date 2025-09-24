Від більш звичних сортів чаю, мат відрізняється насамперед формо

Матча – це зелений чай, який виробляють в Японії з XII століття. Ще кілька років тому, цей напій не був таким популярним у світі, проте зараз він продається буквально всюди. The Tea розповідає, що це за напій та правильно його готувати.

Що таке матча?

Від більш звичних сортів чаю матча відрізняється насамперед формою. На одному з етапів обробки листя подрібнюють до порошкової консистенції, яка при заварюванні дає ніжну консистенцію з легкою пінкою.

Цей яскравий напій роблять з листя чайного куща Camellia sinensis, але японці використовують особливу технологію вирощування. За 20-30 днів до збору чайні плантації накривають спеціальними навісами. Це знижує надходження сонячного світла на 90%, змушує рослини виробляти більше хлорофілу та амінокислот, особливо L-теаніну. Тому зелений чай матча – це не тільки насичений смак і колір, але й концентрат користі.

А при виборі чаю варто звертати увагу на якість – ідеальний чай повинен бути насиченого смарагдово-зеленого відтінку.

Як вживати матчу?

Матчу можна приготувати вдома, але для цього вам знадобляться спеціальні аксесуари:

Широка чаша саван. Віничок часен з бамбука.

За класичним рецептом готуйте матчу так:

Просійте 1-2 грами порошку матча через сито в чашу. Додайте 60-80 мілілітрів гарячої води (70-80°C). Збийте віничком до утворення ніжної пінки.

Також популярним способом є приготування матча-лате з додаванням різного молока – соєвого, кокосового та навіть коров’ячого.