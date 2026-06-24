Допоможе цукор: простий лайфхак, як швидко прибрати пляму від лаку для нігтів з підлоги
Якщо діяти правильно і без зволікань, пляму можна ефективно прибрати без серйозних наслідків
Розлитий лак для нігтів може швидко зіпсувати вигляд підлоги, адже він практично миттєво прилипає до поверхні та залишає помітну пляму. Проте, якщо діяти правильно і без зволікань, її можна ефективно прибрати без серйозних наслідків. ТСН розповідає, як прибрати пляму від лаку з підлоги.
Блогерка Sudna.Lukka поділилась простим, але дуже ефективним лайфхаком, який допоможу позбутися слідів розлитого лаку.
Що робити:
- Поки лак не встиг затвердіти, одразу ж насипте на пляму цукор. Він має добре вкрити всю поверхню плями, створюючи шар, який активно вбиратиме лак.
- Рухами акуратно почніть змішувати цукор з розлитим лаком. У цьому випадку цукор діє як абсорбент і поступово вбирає лак у себе, полегшуючи очищення поверхні.
- Зберіть отриману суміш серветкою чи картонкою. Потім протріть місце м’якою ганчіркою. Якщо пляма не зникла повністю, повторіть процедуру, додавши більше цукру.
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