Якщо діяти правильно і без зволікань, пляму можна ефективно прибрати без серйозних наслідків

Розлитий лак для нігтів може швидко зіпсувати вигляд підлоги, адже він практично миттєво прилипає до поверхні та залишає помітну пляму. Проте, якщо діяти правильно і без зволікань, її можна ефективно прибрати без серйозних наслідків. ТСН розповідає, як прибрати пляму від лаку з підлоги.

Блогерка Sudna.Lukka поділилась простим, але дуже ефективним лайфхаком, який допоможу позбутися слідів розлитого лаку.

Що робити: