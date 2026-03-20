Будь-хто може іноді переборщити зі спеціями, через що страва стає занадто гострою. Однак це не привід викидати страву, адже ситуацію можна виправити простими кулінарними способами, які допоможуть пом’якшити смак. Pixel Inform розповідає, як прибрати зайву гостроту в страві.

Як пом’якшити смак гострої страви?

Якщо у вас вийшло гостре м’ясо, його можна дістати зі страви, промити під водою, обсушити паперовим рушником і лише після цього повернути назад у каструлю або на сковороду. Це допоможе зменшити надлишок спецій.

У випадку з рідкими стравами діють інші методи. Надмірну гостроту можна частково нейтралізувати, додавши трохи цукру та кислоти. Зазвичай для цього використовують лимонний сік чи оцет.

Водночас повністю прибрати гострий перець не вдасться. Але суп і соус ще можна врятувати, збільшивши обсяг на одну або більше порцій.