Домашні пельмені смачніші, коли їх тісто не розварюється після заморожування та зберігає форму під час варіння. І саме правильно підібрані пропорції інгредієнтів та технологія замішування робить тісто водночас еластичним та міцним. Prostoway розповідає, як приготувати ідеальне тісто для пельменів.

Як приготувати еластичне тісто для пельменів?

Для тіста вам знадобляться такі інгредієнти: 600 г борошна, 275 мл холодної води, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка 5% оцту та 3,5 столові ложки олії.

Саме поєднання холодної води, оцту та олії зробить тісто стійким до заморозки. Оцет виконує важливу роль – він зміцнює структуру тіста, запобігає розривам та допомагає пельменям не розварюватися під час варіння. Олія ж додає м’якості та захищає тісто від пересихання як при ліпленні, так і під час зберігання в морозильнику.

Щоб приготувати тісто, почніть з просіювання борошна, щоб наситити його киснем. У центрі гірки з борошна зробіть заглиблення, додайте сіль, оцет та олію. А потім поступово вливайте холодну воду, замішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Холодна вода сповільнює розвиток клейковини, завдяки чому тісто не стає «гумовим» після заморожування.

Замішувати тісто потрібно 8–10 хвилин до гладкої та пружної консистенції. Воно має бути щільним, але не сухим, не липнути до рук та легко розкачуватися. Але якщо тісто здається занадто тугим, спробуйте злегка змочити руки водою та продовжити заміс, не додаючи зайвого борошна.

Після замішування тісту потрібно «відпочити». Загорніть його в плівку або накрийте мискою та залиште на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. За цей час тісто стане ще більш еластичним.