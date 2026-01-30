У всіх кухарів були свої методи, але всі вони рекомендували додавати до суміші один інгредієнт

Куряче м’ясо – універсальний продукт, але часто після приготування воно виходить сухим та жорстким. Щоб страва була соковитою та ароматною, важливо не лише вибрати якісну птицю, а й дотримуватися кількох простих кулінарних правил. Express розповідає, як приготувати курку, щоб м’ясо не було сухим.

Ютуб-блогер Денні Кім, який досліджує як ресторани з мішленівськими зірками, так і звичайні кафе, в одному з відео звернувся до експертів за порадами. У всіх кухарів були свої методи.

Наприклад, шеф-кухар Метт Адлер з Carusco's Grocery спочатку відбиває курку спеціальним шипованим молотком, щоб зробити м’ясо м’якшим. Потім він додає приправи: сіль, паприку, перець, цибульний та часниковий порошок та набір спецій для курки. Після цього кухар смажить курку на суміші оливкової олії та масла, цибулі шалот та з різними видами грибів.

Інший шеф-кухар Віджай Бхардвадж з ресторану Dhmaka готує курку в розсолі, щоб вона не була сухою. Для розсолу потрібно змішати у воді рівну кількість солі та цукру, після чого залишити курку в цьому на ніч, а наступного дня просто запекти в духовці.

Денні також поговорив з Тріонном Алленом, відомим під псевдонімом Chefchefe. Він порекомендував додавати сіль в соус з імбиру та зеленої цибулі, яким потім слід обмазувати курку перед запіканням.

Останнім шеф-кухарем, з яким поспілкувався Денні, був шеф, відзначений зіркою Мішлен, на ім'я Міцунобу Наге.

«Деякі шеф-кухарі готують розсіл, але для мене це занадто довго. Я просто приправляю сіллю», – розповів він.

Після солі він просто кладе курку в пакет з маслом, чебрецем, двома зубчиками часнику, трюфельною олією та курячим бульйоном, а потім готує на водяній бані.